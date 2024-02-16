عبدالعزيز الفضلي



أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د.سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. وقال اللافي في تعميمه الذي اصدره أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار تنظيم العملية التربوية بشأن تطبيق نظام البصمة على العاملين بوزارة التربية وبجميع الأبنية التعليمية، يرجى الإيعاز لجميع مراكز العمل لديكم بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة.



وأضاف: على جميع الموظفين الالتزام بذلك، وفى حال عدم إجراء المطلوب سيتم تطبيق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة 10 منه.



وعلى صعيد متصل، طبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس قامت بتنفيذ الدوام المرن الذي قوبل برحابة صدر من أهل الميدان التربوي، مشيرة إلى ان المدارس شهدت أمس التزاما تاما من قبل المعلمين والمعلمات. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية مستمرة في وضع كشف حضور وانصراف للدوام حفاظا على حقوق المعلمين، مؤكدة انه لن يتم إلغاء نظام الكشوف في الوقت الحالي.