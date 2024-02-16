آلاء خليفة



أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري أن جامعة الكويت كانت سباقة ومن المبادرين الأوائل في طرح البصمة المرنة قبل الكثير من المؤسسات، مشيرا إلى أن البصمة مازالت مستمرة للهيئة الإدارية ولم يطرأ عليها أي تغيير.



وقال الظفيري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان جامعة الكويت تعمل منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء بشكل مكثف وهناك محاضرات مسائية ومختبرات مسائية تتناسب مع طبيعة وظروف أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، لافتا إلى أن بعض طلبة جامعة الكويت موظفون في جهات حكومية بالدولة وبالتالي جداولهم الدراسية تكون خلال الفترة المسائية.



من جانب آخر، كشف د.فايز الظفيري ان مدينة صباح السالم الجامعية ستحصل قريبا على الاعتراف بها كمدينة صحية آمنة. وأوضح الظفيري انه تم بذل الجهود وتشكيل فرق عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتكون مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية آمنة، وتحصل على شهادة من منظمة الصحة العالمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاعات المهنية بجامعة الكويت وكذلك الوفد الزائر من قبل المنظمة لجامعة الكويت الذي أمضى أياما للحكم على المرافق الجامعية والإمكانيات الجامعية والعيادات الجامعية وسبل الأمن والسلامة المتاحة لطلاب جامعة الكويت ووسائل التنقل وتسهيل بيئة جامعية اجتماعية تعليمية آمنة لمرتادي مدينة صباح السالم الجامعية، موضحا ان كل ذلك أخذ بعين الاعتبار.



وتابع الظفيري: نحن على موعد وبانتظار تلقي النتائج وحصول مدينة صباح السالم الجامعية على لقب «مدينة صحية آمنة».