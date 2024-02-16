بشرى شعبان



برعاية وحضور وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود يرافقه وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري وعدد من قيادات الوزارة، أقام قطاع الرعاية الاجتماعية أمس مراسم رفع العلم إيذانا بإطلاق احتفالات الوزارة بالأعياد الوطنية تحت شعار «عز وفخر». وقال الشيخ فراس السعود في تصريح خلال الاحتفال ان الأعياد الوطنية فرصة عظيمة لاستذكار التضحيات والبطولات التي سطرها أبناء الكويت من اجل الوطن وغرس قيم الانتماء والولاء لكويتنا الحبيبة لدى الأجيال القادمة وبث روح الفرحة والتفاؤل بهذه المناسبة العظيمة، مشيرا إلى ان هذه الفعاليات تسهم في إبراز دور العلم وتعزيز الوحدة الوطنية وأهمية العمل الجاد المخلص لبناء مستقبل أفضل للكويت بسواعد أبنائها.



بدوره، أشار وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري إلى ان الكويت تحتفل كل عام في شهر فبراير بالأعياد الوطنية وهي مناسبة عظيمة على قلوبنا ويفتخر بها أبناء الكويت، حيث ان مشاعر الفرح تجسد الانتماء والولاء لهذا البلد وتبقى هذه المعاني الوطنية الصادقة ماثلة في القلوب والأذهان. وذكر ساري ان قطاع الرعاية الاجتماعية اعتاد ان يكون على أتم الاستعداد للمشاركة والمساهمة مع إدارات القطاع بالوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني في الاحتفال بأعيادنا الوطنية، مبينا ان القطاع حريص على تقديم الخدمات والأنشطة بشكل دائم للنزلاء من خلال إداراته ومرافقه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية من القطاعين الحكومي والخاص وذلك ليتمكن القطاع من تطبيق دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة على قلوبنا مع المجتمع. ولفت إلى ان من ضمن خطة قطاع الرعاية تطوير العمل وتنفيذ اختصاصاتها وتحقيق الأهداف الاستراتيجية مما يتماشى مع خطة الوزارة السنوية.



رافق الوزير وكيل الوزارة عبدالعزيز ساري والوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية بدر العدواني والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري سالم الرشيدي ومديرو إدارات قطاع الرعاية وقطاعات الوزارة.