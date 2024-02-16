العوفان: الفعاليات تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية



دارين العلي



انطلق مساء أمس في حديقة الشهيد مهرجان «أغلى وطن هو البقاء والوجود» الذي ينظمه مكتب الشهيد بمناسبة الأعياد الوطنية برعاية وحضور وزير شؤون الديوان الأميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله وبمشاركة عدد من أعضاء السلك الديبلوماسي ومسؤولي الجهات المشاركة.



في البداية، رحب مدير عام مكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان بالحضور في المهرجان الذي يستمر حتى 17 الجاري، لافتا إلى ان فعاليات هذا العام تتضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكل الفئات العمرية.



وقال العوفان خلال جولته بالمعرض: لمسنا تفاعلا كبيرا من الجهات المشاركة وزوار الحديقة مع ما تم عرضه، كما كانت هناك عروض مشوقة للفرق الشعبية وفرقة الجيش والشرطة ومسابقات للكبار والصغار، مبينا أن جناح الطفل، الذي تشرف عليه شركة نفط الخليج كونها شريكا استراتيجيا، مع مكتب الشهيد كان محط الأنظار مع المشاركة المميزة للأطفال وأسرهم، مثمنا اهتمام شركة نفط الخليج بجناح الطفل الذي أضاف بصمته المميزة للاحتفال.



ولفت إلى ان الركن الخاص برسومات طالبات كلية التربية الأساسية ـ قسم التربية الفنية يصور وقائع الاستشهاد منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، بالإضافة إلى الركن الخاص بمكتب الشهيد الذي يتم من خلاله عرض صور وأسماء شهداء الكويت والبالغ عددهم 1329، وكذلك شاشات للبحث عن قصص الشهداء وحيثيات استشهادهم وجهاز تصوير AI يحمل شخصيات أبطال الوطن التي انطلقت قصصها خلال الفعالية، مؤكدا أن مشاركة أبناء الشهداء في فعاليات المكتب كان له الأثر الطيب والتفاعل المميز.



ودعا المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة لحضور الفعاليات التي تستمر 3 أيام، متقدما بالشكر الجزيل للجهات المشاركة بالفعاليات وهي وزارت الدفاع والداخلية والإعلام والصحة والشؤون والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وبيت التمويل الكويتي وشركات النفط الكويتية KOC - KGOC - KPC والصحف المحلية و«كونا» والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للشباب والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون القصر ومركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وكلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية.



جدارية وقائع الاستشهاد



تم خلال الحفل افتتاح جدارية الشهيد بحلة جديدة في الحديقة تخليدا لشهدائنا الأبرار، إضافة إلى جدارية أخرى تعبر عن وقائع الاستشهاد من عمل طالبات كلية التربية الأساسية قسم التربية الفنية وتعتبر من الجهات التي ساهمت في انجاح الفعاليات.



رقصة العرضة



شارك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله برقصة العرضة عند استقباله على باب المعرض المقام على هامش الاحتفال الذي تشارك فيه 22 جهة حكومية وخاصة.



موسيقى الجيش



شاركت فرقة موسيقى الجيش في افتتاح الاحتفال عبر عزف السلام الوطني والتجول في الحديقة مع الأناشيد والأغاني الوطنية التي لاقت استحسانا من الرواد.



جناح الطفل



تم تخصيص جناح خاص للطفل نظرا للاهتمام بالأجيال الناشئة وتعميق الروح الوطنية لديهم وإيصال فكرة التحرير والتضحية إليهم بأسلوب مبتكر.



معرض خارجي



تضمن الحفل أيضا وجود معرض صور خارجي يحتوي على آثار العدوان العراقي الغاشم ويبرز فرحة تحرير الوطن.







