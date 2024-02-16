افتتح نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي التابع لوزارة الثقافة القطرية معرض الكاريكاتير القطري ـ الكويتي في الدوحة بحضور سفيرنا لدى قطر خالد المطيري والرئيس الفخري للنادي الشيخ حمد بن سحيم.



وأكد رئيس جمعية الكاريكاتير الكويتية الزميل محمد ثلاب، في تصريح



لـ«كونا»، أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض في تطوير فن الكاريكاتير في دول الخليج وتبادل الخبرات والثقافة الفنية، مشيرا إلى ان المعرض عبارة عن بانوراما فنية مشتركة بين الكويت وقطر.



وأشار إلى أن هذا المعرض يضم عددا من اللوحات التي تشير إلى القضايا المختلفة التي تهم المجتمع سواء اجتماعية او اقتصادية او الرياضية أوغيرها من القضايا، إضافة إلى لوحات من فن «الكوميكس» (القصص المصورة) وفن المانجا للرسوم اليابانية.



بدوره، قال أمين سر جمعية الكاريكاتير الكويتية بدر المطيري، في تصريح مماثل، إن الجمعية سبق لها ان شاركت في قطر من خلال عرض رسومات فن الكاريكاتير للفنانين الكويتيين بالشراكة مع الفنانين القطريين.



من جهتها، أعربت الفنانة سارة النومس، في تصريح مماثل، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض، لاسيما أن الجمعية حديثة الانشاء اذ أنشئت في عام 2018، موضحة ان أنشطة الجمعية مستمرة سواء بالكويت او بالخارج.



وأضافت انها المشاركة الأولى لها في قطر إذ شاركت في هذا المعرض بثماني لوحات اجتماعية، منها لوحة تتحدث عن اليوم الوطني في قطر.



ويشارك من الكويت أربعة فنانين هم: محمد ثلاب وبدر المطيري وسارة النومس وزينب دشتي، فيما يشارك من قطر كل من: عبدالعزيز صادق سعد المهندي ود.عبدالله السبيعي وفاطمة النصف وفاطمة النعيمي وخلود العلي، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.