كرّمت إدارة التوعية والإرشاد بوزارة الشؤون الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية خلال فعاليات المخيم الربيعي 21 الذي تقيمه الوزارة لأبناء قطاع الرعاية الاجتماعية.



وتم تكريم الوقف الإنساني ممثلة بعضو مجلس إداراتها محمد السعيد الذي عبر عن شكره وامتنانه نيابة عن الجمعية للوزارة والمشاركين في المخيم، موضحا أن الجمعية حصلت على التكريم بناء على دعمها لعدد من منتسبي قطاع الرعاية الفائزين في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم، والفائزين في مسابقة إثراء للقراءة، من خلال تنظيم رحلة عمرة لهم في يناير الماضي.