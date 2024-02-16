قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: إنه بدعم وتعاون أهل الخير والإحسان من داخل الكويت وخارجها حققنا خلال 2023 العديد من الإنجازات الرائدة ومنها بناء 26 مسجدا في البلدان الفقيرة وحفر 75 بئرا لتوفير المياه العذبة وكفالة 516 يتما.



وأضافت البليس: قمنا ببناء وترميم 33 منزلا وبناء مدرسة ودار أيتام ومركز إسلامي، ونسعى من خلال هذه المشاريع المميزة إلى توفير الحياة الكريمة للمستفيدين، ونشر العلم ومكافحة الجهل، ورعاية الأيتام وتقديم كل الخدمات والاحتياجات الضرورية لهم من تعليم وصحة وغذاء وبرامج دعم نفسي.