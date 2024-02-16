افتتح «كافيه 312» مؤخرا فرعا جديدا في مبنى الجزيرة T5 ويعمل به أفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأول من نوعه في المنطقة لمنح الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم مع دمجهم في المجتمع ويوظف أكثر من 16 فردا من ذوي القدرات المختلفة.



وتم تأسيس المقهى من قبل الشريكين طارق عابدين وجورج الخوري، وتسمية الكافيه برقم 312 نسبة إلى يوم 3 ديسمبر اليوم العالمي للأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتمد المفهوم على موقع كافيه ثابت بالإضافة إلى الفعاليات في الشركات والجامعات والمدارس.



وقال عابدين خلال الحفل: يسعدنا أن نتشارك مع الجزيرة افتتاح فرعنا الجديد في مبنى الركاب لطيران الجزيرة T5 وهذا يمنح شبابنا المميزين الفرصة لتطوير شخصياتهم والتفاعل مع الناس من مختلف جوانب الحياة ونعمل كعائلة، ونمنحهم بيئة آمنة ومريحة للتعلم والتطور، ونشعر بقوة تجاه منحهم فرصة للنمو ويصبحون جزءا من المجتمع، كما أن دعم هؤلاء الشباب المميزين مسؤولية إنسانية واجتماعية خاصة أنهم مبدعون ويجب الاستفادة من مهاراتهم. وفي T5 يتشارك كافيه 312 المساحة مع العديد من العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية المعروفة، سواء في مجال المأكولات والمشروبات أو متاجر التجزئة وموقع الفرع الجديد مملوك ومدار من قبل طيران الجزيرة التي تطير إلى 64 وجهة وتخدم أكثر من 4 ملايين مسافر من المغادرين والقادمين والعابرين ويتيح الموقع العمل على مدار الساعة ويمنح الشباب فرصة لخدمة نطاق أوسع من العملاء.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة روهيت راماشاندران،: هذه هي المرة الثانية التي نتعاون فيها مع كافيه 312، أولا في مكتبنا الرئيسي والآن بمبنى الركاب وإنه لمن دواعي سروري أن نعمل مع مثل هذا الكافيه المبتكر والمتميز، وهذا مفهوم مفيد اجتماعيا لتزويد هؤلاء الأفراد المميزين بفرصة العمل بشكل طبيعي قدر الإمكان وهم جميعا موهوبون ومهرة، لذا فإن تمكينهم من الاستفادة من إمكاناتهم الكاملة يعد بمثابة امتياز لنا في طيران الجزيرة، حيث يعد التنوع والشمول جزءا قويا من ثقافتنا التنظيمية.