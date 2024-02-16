أصبح سوق لولو هايبر ماركت البائع الرائد في المنطقة، اسما مألوفا عندما يتعلق الأمر بشراء منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية وتعرف العلامة التجارية أيضا بعروضها المدهشة طوال العام التي تقدم للعملاء خصومات مذهلة وجوائز جذابة، كما كان الهايبر ماركت في المقدمة عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات المجتمعية والأحداث الوطنية.



ويعد احتفال العلامة التجارية باليوم الوطني ويوم التحرير 25 و26 فبراير من كل عام حدثا يتطلع إليه المتسوقون، ليس فقط بسبب العروض المذهلة التي ينتظرونها في هذين العيدين الوطنيين، ولكن أيضا بسبب الأسلوب الابتكاري والفريد الذي يتم الاحتفال فيه بالحدث في الهايبر ماركت سنويا.



في هذا العام، كجزء من الاحتفالات بالذكرى الـ 63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، يعرض سوق لولو هايبر ماركت عرضا مذهلا للإبداع والمهارة الفنية في فرعه في القرين، حيث قام الحرفيون المبدعون في السوق بإنشاء نسخة طبق الأصل من أبراج الكويت الشهيرة باستخدام عبوات الحليب وعصائر الفواكه فقط.



والعرض الشاهق، مصنوع من أكثر من 17000 عبوة فردية من الحليب وعصير الفواكه، التي تم الحصول عليها من الشركة المحلية الكويتية للألبان الدنماركية KDD تم رصها وتوازنها فوق بعضها البعض لتصل إلى ارتفاع يزيد على ستة أمتار، ولم يكن اختيار أبراج الكويت ليكن نموذجا للعرض المذهل طريقة عشوائية، بل رغبت «لولو» في إعادة إحياء أحد المعالم الكويتية التي تمثل بشكل أفضل استقلال البلاد وروح الحرية لشعبها وعندما يتعلق الأمر بهاتين السمتين، لا يوجد خيار أفضل من الهياكل الثلاثة التي تشكل معا أبراج الكويت.



ويبدو أن عشرات الآلاف من المتسوقين والزوار يتوجهون يوميا إلى فرع القرين من الهايبر ماركت لمشاهدة هذا العرض المذهل للإبداع والابتكار ولالتقاط الصور أمام هذا الإبداع الفني.