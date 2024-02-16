حنان عبدالمعبود



نظم المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، احتفالا لتكريم الفائزين بمسابقة «المحارب البيئي»، وذلك في إطار التزام المركز العلمي بتعزيز الوعي البيئي والمساهمة في التنمية المستدامة، حيث تستهدف المسابقة تأسيس جيل جديد من القادة البيئيين، وتعكس الجهود المشتركة لنشر الوعي وتشجيع الشباب على المشاركة في حماية البيئة.



وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام للمركز العلمي م.مساعد الياسين عن فخره بالإنجازات التي حققها الطلاب المشاركون، مؤكدا الدور المهم الذي لعبته المسابقة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة.



وقال الياسين: ملتزمون بتربية جيل واع يتمتع بالمعرفة والشغف لحماية بيئتنا، مشيرا إلى التعاون المثمر والدعم الكبير من وزارة التربية وبيت التمويل الكويتي الذي ساهم في تحقيق أهداف البرنامج وإلهام الطلاب ليكونوا سفراء حقيقيين للبيئة.



بدوره، ألقى المتحدث الرسمي باسم المركز محمد السنعوسي، كلمة شدد فيها على أهمية التعاون بين المركز العلمي وشركائه في توسيع نطاق المبادرة لتشمل طلاب المدارس الثانوية عبر الكويت، مدعوما بشكل مباشر للمساهمة في رؤية 2035 نحو كويت جديدة تتميز بالاستدامة والازدهار، شاكرا جميع المشاركين في البرنامج، خاصة الطلاب المتميزين والمعلمين الذين عبروا عن التزامهم بحماية البيئة من خلال أعمالهم الفوتوغرافية الملهمة. وأوضح السنعوسي ان الحفل كان فرصة لإبراز الأعمال الفوتوغرافية الفائزة وتكريم الطلاب الذين تمكنوا من تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة، مؤكدا التزام المركز العلمي بدعم الوعي البيئي وتشجيع الشباب على المشاركة في جهود الحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.



من جانبها، قالت الموجهة العامة للعلوم منى الأنصاري: نختتم رحلة من التدريب والاستكشاف بتتويج متعلمينا كمحاربين للبيئة وهو ما يشعرني بالفخر والاعتزاز بطلبة الكويت وشغفهم للتعلم والاستكشاف للحفاظ على البيئة، ولا يوجد أجمل من أن نقدم للكويت في احتفالاتها الوطنية نخبة من طلبتنا المميزين للحفاظ عليها وعلى بيئتها.



وتابعت: يعتبر «المحارب البيئي» مبادرة مميزة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا البيئة وتنمية القيادات البيئية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام، حيث يقدم لبرنامج فرصة للمشاركين لاكتشاف العلوم الكامنة وراء تغير المناخ وأثره على البيئة والحياة البشرية، مشيرة إلى أن أهداف البرنامج تضمنت توجيه الانتباه نحو التحديات البيئية العالمية والمحلية وتعزيز فهم عميق للتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ.