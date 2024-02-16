بشرى شعبان



أكد وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري أن معرض «إكسبو 965» يسهم في إبراز وتشجيع الطاقات والمواهب الوطنية والخليجية في مجال التراث الحرفي الإبداعي.



وأضاف المطيري، في كلمته خلال المعرض الذي أقيم في «ثانوية فلسطين» أن «إكسبو 965» شهد تطورا وتميزا على مدار الأعوام الماضية ويأتي المعرض الحالي بعنوان «عيد وطن وتراث» في ظل ما تعيشه الكويت هذه الأيام من أجواء احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وذكر أن تكريم المبدعين والمميزين من أبناء الكويت والخليج العربي والمعارض التي تضم نخبة مميزة في المجال الحرفي والإبداعي يعكس مدى تطور وتميز جودة رأس المال البشري الإبداعي في دولنا الخليجية ويؤكد دعم الجميع لهذه المواهب والحرص الدائم على تطويرها وتنميتها، مؤكدا حرص وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على تسخير كل الإمكانات وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة والداعمة للشباب لدعم مواهبهم وتطوير قدراتهم وتشجيع مهاراتهم بمختلف المجالات الإعلامية والثقافية بما يسهم في خدمة الثقافة والإعلام ويدفع عجلة التنمية من خلال القوانين واللوائح والنظم والبنية التحتية المناسبة والمحفزة وفق منهجية تشاركية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية.



وتقدم بخالص التهاني للمكرمين في هذه الفعالية متمنيا لهم المزيد من الإبداع والتميز كما تقدم بجزيل الشكر للمشاركين في المعرض المصاحب للفعالية ولفريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين على هذا التنظيم المميز والجهود المبذولة لإنجاح الفعالية.



ويقام المعرض برعاية وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الإعلام والثقافة ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.