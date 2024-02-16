قال سفيرنا لدى الجامعة العربية طلال المطيري إن الكويت كانت سباقة في المطالبة بمقاطعة الكيان الصهيوني، حيث استضافت الكويت في عام 1958 مؤتمر مكاتب مقاطعة الكيان الصهيوني في العالم العربي.



جاء ذلك في كلمة للسفير المطيري خلال مشاركته عبر برنامج (زووم) في الجلسة الرئيسية للمؤتمر الإقليمي (المرأة العربية والسلام والأمن: التحديات أمام النساء في المنطقة العربية) تحت شعار «وقف الحرب على غزة الآن وليس غدا» الذي ينظمه الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية برعاية وزير الخارجية عبدالله اليحيا.



وقال المطيري إن الكويت ساهمت في عام 1964 بافتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية على أراضيها وقدمت الدعم لها للقيام بدور ريادي في تسليط الضوء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وأشار إلى كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في قمة القاهرة للسلام التي دعت لرفض أي دعوات للتهجير القسري لأبناء فلسطين ودعوة المجتمع الدولي لممارسة دوره لإيقاف العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، ما يؤكد الموقف المبدئي والثابت المطالب باستقلال فلسطين وعودة الحق الشرعي للشعب الفلسطيني.



وأكد أن أي حديث عن سلام في الشرق الأوسط لن يكون دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى أن الحديث عن حلول مستدامة لن يكون واقعيا دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني.