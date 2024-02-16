شراء ما في بطون الأنعام



هل يجوز شراء الحمل في بطن أمه؟



٭ لا يجوز شراء الحمل وحده، للأحاديث المصرحة بالنهي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، ولتعذر تسليمه، ولأنه مجهول الهوية، إذ لا ثقة بحياته ولا بشيء من صفاته ولا ببقائه وسلامته، ولأنه بمنزلة من اشترى شيئا شرط ألا يسلمه إلا بعد شهر، فلا يجوز.



بيع القطط والكلاب



هل يجوز بيع القطط؟ وهل يجوز بيع الكلاب؟



٭ يجوز اقتناء القط، لكن اختلف العلماء في حكم بيعه، فالجمهور على جوازه ان كانت فيه فائدة، وحملوا النهي عن التنزيه، والذي يظهر هو عدم جواز بيعه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور.



وقد اختلف في حكم بيع الكلاب التي ينتفع منها، والذي أراه جواز شراء كلاب الصيد او الحراسة او الرعي، ولا يجوز شراء كلاب الزينة.



مساجد مهجورة



هناك مساجد أهلية مؤقتة من الحديد هجرت بعد أن بنيت مساجد جديدة بالقرب منها، فماذا يصنع بها؟



٭ هذا الحديد وما يلحق به، وقف لا يجوز الاستفادة منه في غير ما خصص له، ويجوز لصاحبها الأول ان يتصرف به بالبيع، ويجعل الثمن في بناء مسجد في اي مكان ولا يسهم بثمنه في بناء مسجد.



الأجير الخاص



في حال هلاك الحيوانات هل يجوز خصم ثمنها من العامل؟



٭ العامل هنا يعتبر أجيرا خاصا، وهناك أحكام فقهية للأجير الخاص، منها انه لا يضمن الهلاك، فيده يد أمانة، ما لم يكن هناك تقصير او تعدّ منه، ولا يثبت التقصير إلا بإقراره، او بحكم قاض، فلا يجوز خصم صاحب العمل من راتب العامل في هذه الحالة.



سم الكلاب



هل يجوز قتل الكلاب بالسم؟



٭ جائز إذا كانت مؤذية ولا يدفع أذاها إلا القتل بالسم أو بأي طريقة أخرى لا يكون فيها تعذيب.