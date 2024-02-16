عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا..».



في هذه الجملة من الحديث فوائد، منها:



1 - عظم شأن الوصايا النبوية الواردة في هذا الحديث للحال التي ذكرها صحابي الحديث.



2 - أجلّ ما يوصى به تقوى الله، وهي طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه ابتغاء وجهه تعالى.



3 - فضل التقوى.



4 - من أهم ما يوصى به: السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، لما فيه من قيام مصالح الدين والدنيا.



5 - المبالغة في الأمر بلزوم السمع والطاعة، ولو كان عبدا حبشيا.