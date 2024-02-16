في هذه الآية دعوة لقتال الكفار القريبين من ديار المسلمين طبعا إذا توفرت شروط القتال، يقول مغنية صاحب الكاشف «تحث هذه الآية المسلمين على تحصين الحدود وصيانتها من أعداء الله».



لأن الكفار ممكن أن يتدخلوا في صفوف المسلمين كجواسيس، أو أن يستميلوا بعض المنافقين إلى صفوفهم فيصبحوا خطرا داخليا على المجتمع المسلم.



لذلك وجب قتال الكفار ومحاربتهم بقوة وشدة وحزم ولا يكون هناك تهاون في حفظ أمن الوطن والمسلمين، وأن الله مع الذين يتقون ويصبرون على هذا القتال وهو ناصرهم لا محالة.



مجمل الآية حث المسلمين على مواجهة الكفار القريبين من مواطن المسلمين وإبداء الشدة والقوة والتصميم على المواجهة.



واعلموا أيها المسلمون أن الله مع الذين يخافونه ويخشونه ويقاتلون بإخلاص ويتحملون المسؤولية.



(يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين - التوبة: 123 - 123).