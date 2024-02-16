أعلنت مجموعة «إيكويت» عن نتائجها المالية لعام 2023، حيث حققت المجموعة إجمالي إيرادات بلغت 3.13 مليارات دولار، مقارنة مع 3.94 مليارات دولار كانت حققتها في 2022، كما حققت المجموعة في 2023 دخلا صافيا بعد احتساب الضريبة قدره 308 ملايين دولار، وأرباحا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغت 862 مليون دولار، مقارنة مع 611 مليون دولار و1.21 مليار دولار على التوالي في 2022.



واستطاعت مجموعة «إيكويت» الحفاظ على متانة أدائها بالرغم من استمرار القطاع في مواجهة ظروف الأسواق الاقتصادية الصعبة، كحالة عدم وضوح الرؤية لاتجاه الاقتصاد الكلي، والتداعيات المتتالية وتأثيرها على العرض والطلب.



وفي المقابل، استثمرت «إيكويت» نمو الطلب في الأسواق الإقليمية ذات القيمة الأعلى، مستفيدة من نقاط قوتها ومن مبادراتها الإقليمية والتجارية، فضلا عن قدرتها على الاستفادة من مزاياها التنافسية جغرافيا على الوجه الأمثل.



وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» ناصر الدوسري، إن عام 2023 شهد أداء تشغيليا قويا أكملت بفضله مجموعة «إيكويت» عمره رئيسية للمصانع وبرامج الصيانة المختلفة دون إحداث تأثير ملحوظ على الأداء، وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها الصناعة في العديد من الجوانب. وأضاف: «أصبحت مجموعة إيكويت خلال 2023، أقوى وأكثر قدرة على المنافسة، واستطاعت الحفاظ على مكانتها العالمية في مجالات الاعتمادية العالية للتشغيل وسلامة العمليات، كما أسهم التنفيذ الناجح لبرامج العمرة الدورية والإنفاق الرأسمالي المتزن في رفع مستويات الكفاءة والسلامة التشغيلية والارتقاء بفريق عملنا والمجتمعات المجاورة لنا والبيئة عموما».