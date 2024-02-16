اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه «ما يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح رهائن.



وقال بلينكن في تيرانا، إلى جانب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، «نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وأعتقد أنه ما يزال من الممكن» التوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة.



وأشاد وزير الخارجية الأميركي بـ «الشراكة الاستثنائية» التي تجمع الولايات المتحدة وألبانيا، الحليف الرئيسي لواشنطن في منطقة البلقان.



ووصل بلينكن إلى تيرانا في زيارة هي الأولى إلى العاصمة الألبانية، والتقى رئيس الوزراء إيدي راما.



وكانت المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية يوري كيم أوضحت أن زيارة بلينكن تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع شريك رئيسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في البلقان.



وفي شوارع تيرانا، علقت ملصقات عملاقة ترحب بوصول بلينكن.



وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن الغالبية العظمى من الألبان لديهم صورة إيجابية للغاية عن الولايات المتحدة، خصوصا فيما يتعلق بدورها في كوسوفو.



وتشيد واشنطن بدعم ألبانيا الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وهو ما شدد عليه بلينكن مجددا خلال زيارته.