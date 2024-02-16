

أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحا في مجمع مروج لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف زوار المجمع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميزة، وذلك ضمن جهوده المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.



وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: «لقد حرص موظفو البنك على تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفرها، وقدموا لهم شرحا وافيا حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة».



وأوضح أن البنك يعمل على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مجمع مروج الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهم الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء.



تجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع بحقوقه وواجباته المالية والمصرفية، باعتبارها ركنا أساسيا ضمن برنامجه المتقدم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، إضافة إلى المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة «لنكن على دراية».