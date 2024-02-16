

باعتبارها الشريك التكنولوجي الموثوق للخدمات والحلول الرقمية لتطوير الأعمال، تواصل Ooredoo business استراتيجيتها في الوصول لأكبر شريحة من العملاء من مختلف قطاعات ومجالات الأعمال في الكويت، موسعة تواجدها ونطاق مشاركاتها الفعالة في المعارض والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات المرتبطة بتطوير الأعمال والمشاريع الريادية.



واستكمالا لدورها التقني والتنموي بين قادة صناعة التكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، تؤكد Ooredoo business حرصها على المساهمة في دعم الأنشطة الترويجية التي تقدم فرصا ومجالات واسعة لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال، مستمرة في التركيز بشكل رئيسي على تنمية وتطوير أعمال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم شريحة المبادرين.



ومن هذا المنطلق، يذكر أن Ooredoo business قد شاركت مؤخرا في سلسلة من المعارض التي أقيمت منذ بداية العام، من بينها معرض «Expo Startups»، وذلك تفعيلا لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منها بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تعزيز الابتكار والإبداع والمنافسة على الجودة، وتوفير فرص العمل.



وفي إطار سعيها لتمكين المجتمع وتفعيل مشاركاتها المجتمعية في تلك الفعاليات، تقيم Ooredoo business جناحها المميز والجذاب لاستضافة الزوار من هذه المعارض، إذ يمثل الجناح نقطة التقاء محورية وتفاعلية بين Ooredoo business وبين الشركات والأفراد، الراغبين في اعتماد أحدث التطورات التكنولوجية لأعمالهم.



وخلال مشاركتها بهذه المعارض عبر جناحها المبهر، تمكنت Ooredoo business من استعراض إمكاناتها المتطورة أمام حشد من رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية المحلية، والشركات الناشئة، من مختلف القطاعات، وإبراز تميزها في توفير خدمات اتصال متكاملة، والمصممة خصوصا بما يناسب كل فئة من عملاء قطاع الأعمال.



كما قامت الشركة بتعريف زوار جناحها بأحدث ما قدمته من عروض ومزايا تنافسية، علاوة على تزويدهم بمعلومات حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمات والعروض لتحقيق أفضل النتائج والاستمرار بتنمية وتوسيع أعمالهم ومشروعاتهم في سوق اليوم، وتحسين قدرتها التجارية والتنافسية وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، كأجهزة نقاط البيع وشاشات عرض المنتجات.