

ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان السحب على الجائزة الكبرى لحساب النجمة بقيمة 1.5 مليون دينار في حدث ينتظره الكثير من عملاء البنك، بعنوان «كشته النجمة»، وذلك غدا (السبت)، في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمجمع مروج.



وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز السادس بجائزة 1.5 مليون دينار المقدمة من البنك التجاري الكويتي، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وممثل من وزارة التجارة والصناعة. وفي هذا السياق، قال المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري عبدالعزيز الزعابي: «يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان في مجمع مروج يوم السبت 17 الجاري».



وكشف الزعابي عن أن برنامج السحب يتضمن الكثير من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين، بالإضافة إلى تقديم مزيج متنوع من الفن الكويتي الأصيل.