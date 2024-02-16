

أسدل الستار على فعاليات الموسم الخامس من برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يقام برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم من شركة Creative Confidence.



حضر حفل الختام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، ومدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر، والمدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني. وخلال الحفل، الذي أقيم في مقر البنك الرئيسي، عقدت جلسة نقاشية استمعت خلالها الإدارة التنفيذية للبنك إلى عرض قدمه المتدربون لمشاريع تخرجهم المتميزة والتي حملت أفكارا ورؤى إبداعية لشباب كويتي طموح. وعلى مدى 10 أسابيع، استضاف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 34 متدربا في مواقع تدريب مختلفة، حيث قدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم، وتسهم في تأهيلهم وترفع جاهزيتهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة.



ويشكل برنامج «تمكن» تجربة تدريبية مبتكرة للشباب الكويتي حديثي التخرج الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، حيث تم تأهيل المتدربين طوال مدة البرنامج وصقلهم بالخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم، حتى يتمكنوا من الوقوف على أرض صلبة أثناء دخولهم معترك سوق العمل المليء بالتحديات.



ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، من خلال نموذج تعليم متطور وتفاعلي يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.



من جهتهم، عبر المتدربون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في برنامج «تمكن»، وقدموا الشكر لبنك الكويت الوطني على الدعم الكبير وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي، وذلك بفضل ما يتمتع به البنك من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية. كما شكر المتدربون أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، الذين شاركوهم حلقات نقاشية مفتوحة نقلوا من خلالها خبراتهم الممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، إضافة إلى توجيه العديد من النصائح الذهبية لهم والتي تمثل الضوء الذي يمهد طريقهم لمسيرة مهنية ناجحة.



وأوضح المتدربون أنهم اكتسبوا معرفة تشكل قيمة مضافة لمسارهم المهني المستقبلي خلال الفترة التي عاصروها طوال مدة البرنامج، مؤكدين أنه تم صقل مهاراتهم على أكثر من جانب، بالإضافة إلى شعورهم أن «تمكن» شكل لهم جسرا وبوابة عبور من المرحلة الدراسية إلى المرحلة المهنية والانطلاق صوب الحياة العملية.