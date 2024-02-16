

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوع الخامس والسادس لسنة 2024 بالإضافة إلى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلو غرام من الذهب وهو حسن علي الكندري، وذلك عن شهر يناير 2024.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: رهام حسن اكريم، في خالد العوضي، هاني صابر بدوي، فاطمه منصور العرف، محمد حسام حسين، عايض علي العجمي، نوره حمد العجمي، فهد محمد الرشيدي، سعود عبدالله العازمي، سلمى غربي الشمري، منار جوده الشعلان، خالد وليد القلاف، شريفة عمر البكر، خليفه أحمد الفضلي، وفاء محمد أبودوح، أمين أحمد أبومسلم، عبدالله إبراهيم المسيعيد، ناصر محمد الحمدان، محمد فهد المبارك، عدله ثاني الجسار. وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا، وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة. وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية، ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.