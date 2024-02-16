أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اختبار إطلاق «صاروخ أرض - بحر من نوع جديد»، وفق وسائل إعلام رسمية، في إطار جهود تعزيز أمن الحدود البحرية لبلاده.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم أشرف على «تقييم اختبار إطلاق صاروخ باداسوري - 6 أرض - بحر من النوع الجديد الذي سيتم تجهيز القوات البحرية به».



وأضافت الوكالة أن كيم أعرب عن «ارتياحه الكبير لنتائج اختبار إطلاق الصاروخ».



وأشارت إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها المقصودة بعد أن حلقت فوق بحر الشرق لمدة 1.400 ثانية.



وقال كيم إن كوريا الجنوبية سمحت «لأنواع مختلفة من السفن الحربية بالدخول إلى مياه جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية للتعدي على سيادتها بشكل خطير»، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.



ولم يتم ترسيم الحدود البحرية بين البلدين التي تسمي «خط الحد الشمالي» بشكل رسمي على الإطلاق، وكان هذا الخط مسرحا لاشتباكات سابقة بين الكوريتين.



وانتقد كيم «جهود سيئول اليائسة للحفاظ على (خط الحد الشمالي)»، متعهدا بأن الشمال «سيدافع بشكل كامل عن سيادته البحرية بقوة السلاح والأفعال، وليس بأي خطاب».