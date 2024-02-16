يبدو أن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو يقترب أكثر من تبوؤ منصب رئيس أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في أكتوبر المقبل، في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية، حتى لو لم يعترف منافساه بعد بهزيمتهما.



وأعلن الجنرال السابق فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الإندونيسية أمس الاول بعدما أشارت النتائج الأولية إلى تقدمه بفارق كبير على خصميه، ما من شأنه أن يسمح له بالحصول على الأغلبية المطلقة وإعلان فوزه دون الحاجة إلى الجولة الثانية.



وبحسب الفرز الجزئي الرسمي للجنة الانتخابات (43.5%)، يتقدم سوبيانتو مع حصوله على نسبة 57% من الأصوات، أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصل عليها أقرب منافسيه أنيس باسويدان.



ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية قبل مارس.



وقال سوبيانتو أمام حشد في وسط جاكرتا «في كل الحسابات والاستطلاعات... تظهر الأرقام فوز برابوو-جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الانتصار انتصارا لجميع الإندونيسيين»، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا الذي وقف إلى جانبه مرتديا قميصا مطابقا لقميصه.



وبعدها، احتفل بالنصر آلاف من مؤيديه أمام مقر إقامته في جاكرتا.



كما التقاه الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو وقدم له «تهانيه». واتصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونغ ببرابوو للإشادة «بالنتائج القوية» التي حققها ومناقشة العلاقات الثنائية، وفق بيان سنغافوري. وسيتولى هذا الجنرال السابق قيادة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بعد عشر سنوات من حكم جوكو ويدودو الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة.



ويتقدم وزير الدفاع بفارق كبير على منافسيه، حاكم جاكرتا السابق أنيس باسويدان وحاكم جاوا الوسطى السابق غنجار برانوو.