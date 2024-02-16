

عبدالكريم أحمد



حذرت وزارة الداخلية من عصابات تنتحل صفة مواقع هيئات ووزارات رسمية باستخدام مواقع إلكترونية عليها شعارات الجهات الحكومية.



وذكرت إدارة الإعلام الأمني أن هؤلاء يمارسون النصب والاحتيال وسرقة الأموال إلكترونيا من خلال طلب البيانات المصرفية.



وأهابت ‏«الإعلام الأمني» بالمواطنين والمقيمين المتعاملين مع المواقع الإلكترونية الى التأكد من أنها مواقع رسمية للجهة أو الوزارة، تجنبا لتعرضهم للسرقة أو الاستغلال.



وأكدت أنه جار متابعة وتعقب تلك المواقع من قبل الجهات المعنية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



يذكر أن جرائم انتحال صفة الجهات الرسمية والنصب والاحتيال الإلكتروني والمصرفي تزايدت كثيرا خلال الآونة الأخيرة مع زيادة الإقبال على استخدام شبكة وتطبيقات وخدمات الإنترنت، حيث بات ضعاف النفوس يستغلون جهل أو عدم تركيز أو ثقة بعض مستخدمي الشبكة باختراق أجهزتهم وتطبيقاتهم وسرقة أموالهم وأرصدتهم المصرفية.



وكشفت النيابة العامة خلال تقرير سنوي عن أن العام 2023 شهد ارتكاب 2532 جريمة تزوير في أوراق البنوك، وهي جريمة مرتبطة باختراق وسرقة الأرصدة المصرفية الناشئة عادة عن وثوق الضحايا بالنصابين ومنتحلي الصفات، فيما شهد العام 2022 وقوع 1460 جريمة من هذا النوع و545 جريمة في العام 2017، ما يدل على زيادتها كثيرا خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الإقبال الكبير على استخدام شبكة الإنترنت.