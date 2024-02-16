

عبدالله قنيص



وجه محقق مخفر ميناء عبدالله رجال الأمن الجنائي بضبط وإحضار أشخاص مجهولين على خلفية قيامهم بالتسلل تحت جنح الظلام إلى داخل كراج حجز المركبات بمرور ميناء عبدالله، فيما هنك ترجيحات بأن يكون الجناة إما بصدد سرقة مركبات من داخل كراج الحجز أو إخراج مركبة عنوة من داخل الحجز وفي الحالتين فإن ما صدر عنهم جريمة، الغريب في الأمر ان الجناة تركوا 3 مركبات كانوا على متنها بمجرد ان سمعوا أصوات الدورية وهي تتجه إلى موقع تواجدهم، وتم التحفظ على المركبات الثلاث والتواصل مع الإدارة العامة للمرور لمعرفة ملاكها أو ما إذا كان مبلغا عن سرقتها.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا من حراس الكراج نحو الثالثة من بعد منتصف الليل عن وجود أشخاص مجهولين داخل الكراج بعدما تسللوا إليه من مكان غير معلوم. وأضاف المصدر: جرى الإيعاز إلى قوة من مخفر ميناء عبدالله بالتوجه إلى موقع البلاغ ولدى وصولهم جرى تمشيط الموقع دون العثور على الأشخاص ووجدت 3 مركبات، اثنتان منها رباعية فارهة والثالثة يابانية صالون. هذا، وتم سحب المركبات إلى مخفر ميناء عبدالله.