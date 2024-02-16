

منصور السلطان



أسفرت عملية تطبيق الخطة الأمنية للانتشار السريع لرجال دوريات إسناد مديرية امن الأحمدي التي وضعها مدير عام امن الأحمدي العميد محمد مطلق المطيري، عن ضبط شخصين، أحدهما من أرباب السوابق، وهما يروجان المواد المخدرة في منطقة الفحيحيل وبحوزتهما كوكتيل من المواد المخدرة وسلاح ناري وطلقات وآخر أبيض بالإضافة إلى مواد مخدرة.



وفي التفاصيل، أن رجال دوريات إسناد أمن الأحمدي وأثناء تجوالهم مساء أمس في منطقة الفحيحيل ضمن تطبيق الخطة الأمنية للانتشار الامني السريع في المناطق وفرض هيبة القانون، تم الاشتباه بسيارة دفع رباعي، وبعد الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب فتم إجباره على التوقف حيث اتضح ان شخصين بالسيارة ،هما بحالة غير طبيعية، كما بدت عليهما علامات الخوف والارتباك وبالاستعلام عنهما تبين ان احدهما من ارباب السوابق في قضايا مخدرات، وخلال الطلب منهما الصعود لدورية الشرطة تمت مشاهدة سلاح ناري خلف مقعد السائق، وبتفتيش السيارة احترازيا عثر على كمية من المواد المخدرة (شبو ـ حشيش ـ حبوب مخدرة ـ كيميكال) وسلاح ناري نوع بندقية وعدد كبير من الطلقات وسلاح ابيض (سكين) وأدوات التعاطي.



هذا، وتم اقتياده المتهمين وجرت إحالتهما والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.