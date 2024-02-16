

مفرح الشمري



بمشاركة ممثلي 7 فرق مسرحية أهلية وخاصة، أجريت قرعة العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الكويت المسرحي بدورته ال 23، وذلك في مسرح الشامية، بحضور مدير إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون وا بالتكليف فالح المطيري.



يفتتح المهرجان أنشطته 28 الجاري باحتفالية فنية يستعد لها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب حاليا، ويشهد مشاركة 7 عروض مسرحية بعد اعتذار فرقة المسرح العربي عن عدم المشاركة في هذه الدورة لأسباب خاصة بهم، حيث تنطلق العروض في اليوم الثاني من حفل افتتاح المهرجان على خشبة مسرح الدسمة، وتدشن مسرحية «عفن الروح» عروض المهرجان من إخراج هاني النصار «فرقة تياترو»، تتبعها مسرحية «سجيل» إخراج نصار النصار «فرقة المسرح الشعبي»، وثم مسرحية «سيناريو وحوار» اخراج فيصل العبيد «فرقة مسرح الخليج العربي»، ومسرحية «رصاص» اخراج مشعل العيدان «فرقة باك ستيج»، ومسرحية «بيونلا» اخراج محمد الرباح «فرقة مسرح الشباب»، ومسرحية «جزى البارحة» اخراج د. عبدالله العابر «فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية». وتختتم فرقة المسرح الكويتي عروض المهرجان يوم 6 مارس بمسرحية «غصة عبور»للمخرج محمد الأنصاري، على أن يكون 7 مارس يوم راحة وختام المهرجان وتوزيع الجوائز 8 مارس.



ملتقى الكويت السينمائي



من جانب آخر، افتتح الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أمس الأول ورش العمل المصاحبة لملتقى الكويت السينمائي التي انتهت أنشطته مساء أمس في فندق فور سيزون.



وأكد الزامل أن الملتقى يهدف إلى الاستئناس برأي المختصين في المجال السينمائي، مبينا أنه سيتم أخذ التوصيات الصادرة بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع و«استحداث لوائح خاصة بفن السينما».



وأفاد بأنه «تم تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها سينمائيين مختصين لسماع مقترحاتهم فيما يخدم الحركة السينمائية والعراقيل التي تواجه السينما الكويتية والحلول والنصائح لوضع خارطة طريق لصناعة السينما الكويتية».



وأشار إلى أن الكويت تمتلك دور عرض ومصورين ومخرجين سينمائيين محترفين ومع ذلك «الأعمال السينمائية ضئيلة، مما يتطلب دعم المختصين في المجال السينمائي لرفع اسم الكويت الفني عاليا، على اعتبار أن الفن سلاح ناعم يخدم مصالح الوطن».



وتتناولت الورش التي اقيمت على مدار يومين موضوعات (الإخراج السينمائي) قدمها المخرج الكويتي د. زياد الحسيني، و(السيناريو السينمائي) قدمها الكاتب الإماراتي محمد حسن، و(طريق المهرجانات) تصدى لتقديمها المخرج الكويتي أحمد الخضري والتي تضمنت حلقة نقاشية سينمائية أدارها د.سليمان آرتي، كما أقيمت حلقات النقاشية لفيلمي «شيابني هني» و«آش مان».