

Land of Bad



تتعاون وحدة التحكم في الدعم الجوي الميداني بقيادة «كيني» مع فريق قوات «دلتا» لأداء مهمة في الفلبين، إلا أن الفريق يحاصر في مكان دون أسلحة ولا يوجد سبيل للنجاة سوى مهارات الطيار «ريبر».



الفيلم إخراج وتأليف: وليام يوبانك، بطولة: راسل كرو، ميلو فينتميليا، ليام هيمسورث، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 22 الجاري.



Fast Charlie



يتناول العمل قصة القاتل المأجور «تشارلي سويفت»، والذي يدخل في معركة كبيرة ودائرة من الانتقام حينما يتعرض زعيم العصابة الخاصة به للقتل.



الفيلم إخراج: فيليب نويس، بطولة: بيرس بروسنان، جيمس كان، مورينا باكرين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 29 الجاري.