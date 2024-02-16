

تراجع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مركزا واحدا في التصنيف الشهري الصادر أمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ليصبح في المركز الـ 137 عالميا.



وجاء هذا التراجع لعدم مشاركة الأزرق في كأس آسيا التي اختتمت مؤخرا في قطر، وكذلك الخسارة في المباراتين الوديتين أمام ليبيا 1-3 وأوغندا 0-2 بمعسكر المنتخب بالقاهرة.



وتنتظر منتخبنا مهمة كبيرة في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام بطل آسيا في 21 و26 مارس المقبل، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وبعد أن حافظ المنتخب القطري على لقب كأس آسيا تقدم 21 مركزا ليتواجد في المركز الـ 37 وهو أعلى مركز يصل له المنتخب القطري في تاريخه.



في المقابل، تقدم منتخب ساحل العاج المتوج بلقب كأس أمم أفريقيا 10 مراكز ليحتل المركز الـ 39 عالميا، علما أن أعلى مركز وصل له المنتخب العاجي هو المركز الـ 12 في 2013.



ويتواجد المنتخب المغربي في المركز الثاني عشر، وهو المنتخب الوحيد الذي يتواجد من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية في المراكز الـ 15 الأولى بالتصنيف.



وصعد المنتخب المغربي، صاحب المركز الرابع في بطولة كأس العالم الأخيرة، مركزا رغم خروجه من دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا.



وحافظ المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم في 2022، على صدارة التصنيف العالمي، فيما تواجد المنتخب الفرنسي في المركز الثاني وخلفه المنتخب الإنجليزي، وجاء المنتخب البلجيكي في المركز الرابع ثم البرازيلي.



ويتصدر المنتخب الياباني ترتيب منتخبات القارة الآسيوية، حيث يتواجد في المركز الثامن عشر، بعدما ودع بطولة كأس آسيا من دور الـ 8.



بدوره، تقدم المنتخب الأردني، الذي حقق المركز الثاني في كأس آسيا، 17 مركزا ليحتل المركز الـ70، أما المنتخب السعودي فتقدم 3 مراكز ليحتل المركز الـ53.