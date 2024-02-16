

هادي العنزي



اقترب فريق سلة العربي من التأهل إلى الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام، وذلك بعد تغلبه على نظيره النصر 108-88 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري، ليرفع «الأخضر» رصيده إلى 22 نقطة، فيما وصل «العنابي» إلى النقطة الـ 17 بعيدا عن المراكز الأربعة المؤهلة إلى «المربع الذهبي» للمسابقة.



وفي مباراة ثانية، تغلب التضامن على نظيره اليرموك 76-72، ليرفع «العنيد» رصيده إلى 15 نقطة، فيما وصل «أبناء مشرف» إلى النقطة الـ 16.



وجاءت مواجهة العربي والنصر متكافئة وجيدة من حيث المستوى، وخرج فريق المدرب التونسي نضال عبدالكريم بما يريده، وهو فوز ونقطتان، ليبقي على آماله قائمة في خطف البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الدور قبل النهائي، وذلك بعدما حسمت فرق أندية الكويت وكاظمة والقادسية تأهلها قبل أكثر من جولة، ليبقى الفريق الرابع معلقا بين العربي بـ 22 نقطة والصليبخات بـ 23 نقطة حتى الجولة الـ 8 التي تجمع الفريق مساء الأربعاء المقبل.