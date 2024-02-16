

الدوحة - فريد عبدالباقي



أكد وزير الرياضة والشباب القطري الشيخ حمد بــن خليفــة آل ثاني، أن الأشقاء في الكويت أكدوا إقامة البطولة في ديسمبر 2024، وأن لجان التفتيش في الاتحاد الخليجي ستبدأ زياراتها قريبا للتأكد من جاهزية كل المنشآت الخاصة بالبطولة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الكويت غنية برجالها، وقادرة على العودة بسرعة كبيرة لأنها تملك المواهب وشغف كرة القدم، لكنها تحتاج فقط إلى تطبيق الاحتراف الكامل.



وشدد على أن فكرة إقامة بطولة كأس العرب قائمة في قطر خلال ديسمبر 2025 وذلك تكملة للنسخة الأخيرة 2021 وعلى نفس المستوى، على أن تكون تحت مظلة الاتحاد الدولي «فيفا» والاتحاد العربي، وذلك من أجل ضمان الإقبال على البطولة ونجاحها.



ورأى أن البنية التحتية لبطولة كأس العالم قطر 2022 كانت بنسبة 50% من أسباب نجاح استضافة كأس آسيا 2023، فضلا عن وصول منتخبات كبيرة إلى الأدوار الإقصائية، ومن ثم تأهل قطر والأردن إلى المباراة النهائية، مشيرا إلى أن الجمهور القطري لعب دور البطل الأول في نجاح البطولة، خاصة في ظل مساهمته الإيجابية في نجاح البطولة بدعمه ومساندته لمنتخب قطر وجميع المنتخبات العربية.



وعن إمكانية استفادة السعودية والمغرب من استضافة الدوحة لبطولة كأس العالم قطر 2022، أوضح بن خليفة أن كل الإمكانات والخبرات والدراسات القطرية في استضافة البطولة متاحة لهما، حيث تم التواصل مع الأشقاء في المغرب، وسيكون هناك اجتماع قريب معهم بخصوص هذا الأمر، وكذلك حدث نوع من التواصل مع الأشقاء في السعودية ودعم قطر للملفين واضح.



واعتبر أن تجارب احتراف اللاعب الخليجي والقطري في أوروبا متواضعة، وأن الحارس العماني علي الحبسي اللاعب الوحيد الذي نجح في هذا الأمر، مشيرا إلى أن اللاعب القطري أكرم عفيف له تجربة لم تكتمل بسبب معسكرات المنتخب، ولكنه يستحق أن يلعب في ناد أوروبي كبير بعد المستوى الرائع الذي قدمه في البطولة الآسيوية.