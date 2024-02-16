

سيكون إنتر مرشحا للسير خطوة إضافية نحو اللقب حين يستضيف «الجريح» ساليرنيتانا اليوم الجمعة في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مباراة تشكل تحضيرا لاختبار الثلاثاء ضد ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويبتعد إنتر (60 نقطة) في الصدارة بفارق 7 نقاط عن غريمه وملاحقه يوفنتوس بعد فوزه في المرحلة الماضية على روما 4-2 وخسارة فريق «السيدة العجوز» على أرضه أمام أودينيزي 0-1.



وعلى ملعب «مارك أنتونيو بنتيغودي»، يجد المدرب ماسميليانو أليغري نفسه تحت ضغط هائل حين يحل فريقه يوفنتوس ضيفا على فيرونا غدا السبت، لاسيما بعد الخسارة أمام إنتر 0-1 ثم أودينيزي في المرحلتين الماضيتين والتعادل قبلها مع إمبولي على أرضه 1-1.



ويبدو يوفنتوس أقله في منأى عن تهديد أتالانتا الرابع (42 نقطة) الذي يتخلف عن فريق أليغري بفارق 11 نقطة والساعي إلى التمسك بالمركز الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، في ظل الخطر القادم من بولونيا الذي يتخلف عنه بفارق الأهداف فقط، وروما (38 نقطة) ولاتسيو (37) وفيورنتينا (37) ونابولي حامل اللقب (35).



وبعد حسمه الأربعاء مواجهته المؤجلة مع فيورنتينا 2-0، يحل بولونيا غدا ضيفا على لاتسيو في أقوى مواجهات المرحلة، فيما يلعب أتالانتا على أرضه ضد ساسوولو.



ويلعب نابولي مع ضيفه جنوى في مباراة استعدادية لاختبار الأربعاء المقبل على أرضه ضد برشلونة الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.



ألمانيا



يسعى باير ليفركوزن للحفاظ على فارق النقاط مع ملاحقه المباشر بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني عندما يلتقي مع مضيفه هايدنهايم غدا في المرحلة الـ 22.



ويتصدر ليفركوزن جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ مع تبقي 13 جولة على نهاية الموسم.



وخاض ليفركوزن 21 مباراة في الدوري الألماني «البوندسليغا»، حيث حقق 17 انتصارا مقابل 4 تعادلات وبسجل خال من الهزائم.



وفي بقية المباريات غدا يلتقي فولفسبورغ مع بوروسيا دورتموند، ودارمشتات مع شتوتغارت، وماينتس مع أوغسبورغ، وهوفنهايم مع يونيون برلين، ولايبزيغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ.



وتنطلق مباريات المرحلة مساء اليوم بلقاء يجمع بين كولن وفيردر بريمن.



فرنسا



يسعى نيس إلى وقف نزيف النقاط عندما يحل ضيفا على ليون الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم، فيما تنتظر باريس سان جرمان المتصدر رحلة صعبة إلى نانت السبت.



ويلعب غدا كذلك ليل مع لوهافر.