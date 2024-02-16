

يسعى برشلونة إلى إضافة 3 نقاط لرصيده عندما يحل ضيفا على سلتا فيغو غدا السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورغم ابتعاد برشلونة عن الريال بفارق عشر نقاط كاملة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، لكنه يرغب في تحقيق الفوز على أمل تعثر الريال في الجولات المقبلة من «الليغا».



وما يزيد من رغبة برشلونة في تحقيق الفوز بهذه المباراة هو تعادله في الجولة الأخيرة أمام غرناطة 3-3 وهو ما أدى إلى ابتعاده نسبيا عن صراع المنافسة على لقب الدوري. وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة، حيث يلتقي فياريال مع خيتافي.



فيما تستكمل منافسات هذه الجولة غدا السبت، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لاس بالماس، وأوساسونا مع قادش، وفالنسيا مع اشبيلية.