

تتجه الأنظار غدا السبت صوب ملعب «الاتحاد» عندما يلتقي مان سيتي مع ضيفه تشلسي في قمة مباريات المرحلة الـ 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتحظى هذا المباراة باهتمام محبي كرة القدم نظرا لأهميتها بالنسبة للطرفين، حيث يسعى «السيتي» لمواصلة سلسلة انتصاراته للبقاء في مقدمة الترتيب، إذ يحتل مان سيتي حاليا المركز الثاني برصيد 52 نقطة.



ويتسلح «السيتي» بمجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق مثل النجم البلجيكي كيفن دي بروين وفيل فودين اللذين يعيشان فترة رائعة على صعيد تسجيل الأهداف وصناعتها في الآونة الأخيرة.



ويأمل «البلوز» فوزه الثالث على التوالي محليا رغم صعوبة مهمته غدا في رحلته إلى ملعب «الاتحاد»، ويحتل تشلسي المركز العاشر برصيد 34 نقطة. وفي افتتاح المرحلة غدا يأمل المتصدر ليفربول (54 نقطة) في تفادي مفاجآت مستضيفه برينتفورد صاحب المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة، وذلك للحفاظ على صدارة الترتيب وعدم التفريط بأي نقطة في هذه المرحلة المهمة من عمر الموسم، لاسيما في ظل ضغط الوصيف مان سيتي الذي لعب مباراة أقل من ليفربول، وفي حال فوزه بها سيقفز إلى الصدارة.



ويبدو أرسنال، الثالث برصيد 52 نقطة، مرشحا فوق العادة لتجاوز عقبة بيرنلي صاحب العروض المتواضعة في الآونة الأخيرة، وهو ما جعله يحتل المركز الـ 19 قبل الأخير في سلم الترتيب.



وفي بقية المباريات، يلعب غدا فولام مع أستون فيلا، ونيوكاسل مع بورنموث، ونوتنغهام فوريست مع وست هام، وتوتنهام مع ولفرهامبتون.