

مني بايرن ميونيخ الألماني بصفعة جديدة في غضون أقل من أسبوع بعد سقوطه على أرض لاتسيو الإيطالي 0-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما وضع باريس سان جرمان الفرنسي قدما في الدور ربع النهائي بفوزه على ريال سوسييداد الإسباني 2-0.



وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما، تقمص تشيرو إيموبيلي دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، حصل على إثرها مدافع العملاق البافاري، الفرنسي دايوت أوباميكانو، على بطاقة حمراء.



وخاض بايرن المباراة بمعنويات مهزوزة، بعد هزيمة مذلة السبت الماضي أمام متصدر الدوري الألماني باير ليفركوزن 0-3، ما جعل حامل لقب «البوندسليغا» في آخر 11 عاما متخلفا عن ليفركوزن بفارق 5 نقاط.



وأقر مهاجم بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين، بأن بايرن يمر «حقا بأسبوع صعب».



تابع: «بدأنا جيدا في الشوط الأول وحصلنا على فرص سانحة، واحدة لي. في هذا النوع من المباريات، تكون لحظات مفصلية. كان الشوط الثاني مخيبا. خرجنا بطاقة وثقة أقل فعوقبنا. عندما تتأخر بهدف ويطرد لك لاعب، تصعب المهمة».



وأردف كين: «نحن في فترة صعبة. علينا أن نقاتل. يجب أن نقلب المعادلة. أمامنا مباريات كبيرة علينا المحاربة لأجلها».



من جهته، قال مهاجم لاتسيو إيموبيلي لمنصة «أمازون برايم فيديو»: «استعددنا لهذه المباراة كي نصعب المهمة على بايرن. حتى لو كانت فرصتنا 10% فقط، قدم الفريق كل ما لديه في أرض الملعب».



فوز باريس



في المباراة الثانية، منح المهاجم الدولي كيليان مبابي المتوقع رحيله نهاية الموسم والشاب برادلي باركولا الأفضلية لفريقهما باريس سان جرمان، الحالم بلقب أول في المسابقة، بتسجيلهما هدفي الفوز امام ضيفه ريال سوسييداد الاسباني 2-0، في أول مواجهة على الإطلاق بينهما.



وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة 58، قبل أن يضيف باركولا (21 عاما) الثاني في الدقيقة 70.



وبدد مدرب سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي، الذي انتهى مشواره عند ثمن النهائي في الموسمين الماضيين الشكوك حول امكانية مشاركة مبابي اساسيا، بعدما غاب عن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري لإصابة في كاحله، بعدما دفع به إلى جانب الثنائي عثمان ديمبيليه وباركولا.



وقال مبابي لقناة «كانال بلوس»: «سجلنا في لحظات مفصلية. نحن سعداء بالخطوة الأولى. يبقى عمل كبير، لكن من الجيد السفر إلى هناك مع هذه الأفضلية».



وأضاف قائد باريس، البرازيلي ماركينيوس، قائلا: «واجهنا صعوبة كبيرة في الشوط الأول.. أنبنا المدرب بين الشوطين وأعتقد أن هذا الأمر نجح، لأن شخصيتنا كانت أفضل في الثاني».