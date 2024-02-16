ينطلق مهرجان برلين السينمائي مع عرض عالمي أول للفيلم الايرلندي «سمول ثينغز» من بطولة الممثل كيليان مورفي المشارك في سباق الأوسكار، على وقع توترات عالمية مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط. ويشكل هذا الحدث في برلين، الذي يقام في الفترة من 15 إلى 25 فبراير، باكورة المهرجانات الأوروبية السنوية الثلاثة الكبرى، قبل مهرجان كان الفرنسي في مايو والبندقية الإيطالي في سبتمبر.



وقالت رئيسة لجنة تحكيم «برليناله»، الممثلة المكسيكية الكينية لوبيتا نيونغو خلال مؤتمر صحافي لمناسبة انطلاق المهرجان «أعتقد أننا هنا لنرى كيفية تفاعل الفنانين مع ما يحصل في العالم الذي نعيش فيه الآن. أشعر بالفضول لرؤية ما يفعلونه».



لوبيتا نيونغو هي أول شخصية من أصحاب البشرة السوداء في تاريخ «برليناله» تترأس لجنة التحكيم، المسؤولة عن الاختيار بين عشرين فيلما يتنافس على جائزة الدب الذهبي، أرفع مكافأة في المهرجان.