في حين لا تزال كارثة الفيضانات القاتلة التي دمرت مدينة درنة في شرق ليبيا في سبتمبر الماضي في أذهان الجميع، تشهد زليتن وريفها، منذ شهرين ارتفاعا غير مسبوق في مستوى المياه الجوفية وأجبر عشرات الأسر على هجر منازلها جراء تضررها بسبب هذه الظاهرة التي تثير مخاوف من حدوث أزمة بيئية.



ويقول محمد علي ديوب وهو صاحب مزرعة «بدأت المياه بالارتفاع قبل شهرين بشكل ملحوظ وزادت أكثر حتى أنها صعدت في البئر. مات كل الشجر من تفاح ومشمش ورمان. انتهت كلها».



وأضافت: «تمكنت من إنقاذ أشجار النخيل هذه لأننا اشترينا الرمل وغطينا جزءا من الأرض». وخوفا من تفاقم الوضع، تغادر عائلات منازلها بعدما امتلأت بالمياه وتصدعت جدران أو انهارت بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تجذب المياه الراكدة والطين في الشوارع وبساتين النخيل، البعوض وتطغى روائح كريهة في أرجاء الأماكن التي ترتفع فيها المياه بشكل واضح.



ويقول محمد النوري وهو صاحب أرض غمرتها المياه بالكامل، إن الأرض التي عادة ما تكون رملية وفاتحة اللون «أصبحت الآن موحلة وسوداء ورائحتها كريهة».



ونقل ما يقرب من 50 عائلة أو حصلت على بدل إيجار لمساكن جديدة، بحسب رئيس بلدية المدينة مفتاح حمادي.



وأرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرق الطوارئ والمعدات والمبيدات الحشرية لاحتواء مشكلة البعوض والحشرات الغازية.



إلى جانب هذه الإجراءات، زارت فرق من الخبراء الأجانب بينهم بريطانيون ويونانيون ومصريون بعد تلقيها طلبات حكومية، هذه المدينة في محاولة لتحديد مصدر المشكلة وإيجاد حلول لمنع أن تغمر المياه المدينة كما يخشى السكان. وتضم مدينة زليتن الساحلية المحاطة بمنطقة كانت تغطيها المستنقعات المالحة، الجامعة الاسمرية، أحد أهم وأعرق المزارات الصوفية في ليبيا.



كذلك، تشتهر المدينة ببساتين النخيل والزيتون التي تنتج واحدة من أجود الزيوت في البلاد، لكنها باتت الآن مهددة.