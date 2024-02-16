ومن الحب ما أودى إلى السجن.. فقد أثارت خدعة استوحاها ضابط شرطة من أجواء «عيد الحب» اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل في البيرو والعالم كونها أدت لاعتقال تاجرتي مخدرات.



وفي التفاصيل أن عملاء سريين زرعتهم الشرطة في صفوف تجار المخدرات اكتشفوا أن امرأتين تبيعان عجينة الكوكايين والماريغوانا من منزل في حي سان مارتن دي بوريس في شمال العاصمة ليما. وتنكر أحد ضباط الشرطة بزي «دبدوب» برتقالي وحمل بالونا على شكل قلب، وتمركز أمام منزل تاجرة المخدرات جاثيا على احدى ركبتيه مع لافتة كتب عليها «أنتم سبب ابتسامتي».



وانتظر العنصر خروج إحدى المرأتين من المنزل، فأوقفها بمساندة عناصر آخرين. ثم دخلوا المنزل وأوقفوا المرأة الأخرى.



وقال العنصر المتنكر لوكالة فرانس برس إن العملية المستلهمة من عيد الحب «كانت مفاجئة للتاجرتين»، وهما امرأة وابنتها.



وتداول ناشطون صورة الضابط متنكرا بزي الدبدوب، وكذلك الفيديو الذي صورته الشرطة اثناء عملية القبض.



ودأبت الشرطة أخيرا على نصب كمائن للمطلوبين باستخدام التنكر وتنفيذ عمليات في تواريخ محددة.



وتنتمي المرأتان إلى عصابة «لاس ترامبوساس دي لا دروغا»، بحسب الشرطة. وصودرت من منزلهما مئات الحزم التي تحوي مخدرات.



وفي عام 2023، صادرت سلطات البيرو 21.5 طنا من الكوكايين وفككت 119 شبكة إجرامية مرتبطة بتهريب المخدرات، وفق وزارة الداخلية.