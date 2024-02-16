ارتفعت الحيازات الأجنبية من سندات الحكومة الأمريكية في ديسمبر عام 2023، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية إلى 8.05 تريليون دولار في ديسمبر، وهو أعلى مستوى في السلسلة الزمنية التي تعود لعام 2000، بعد أن بلغت 7.81 تريليون دولار في نوفمبر.

وزاد المستثمرون اليابانيون حيازاتهم من ديون الحكومة الأمريكية خلال الشهر إلى 1.14 تريليون دولار من 1.13 تريليون دولار في نوفمبر، ولا تزال اليابان أكبر دائن أجنبي لحكومة الولايات المتحدة.

فيما عززت الصين حيازتها من سندات الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، عقب سلسلة امتدت 7 أشهر من تقليص حيازتها، حيث بلغت الحيازة الصينية في ديسمبر 816.3 مليار دولار، ارتفاعًا من 782.0 مليار دولار في نوفمبر.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة، حيث عززت حيازتها من الديون الأمريكية خلال الشهر بأكثر من 5% إلى 753.7 مليار دولار، ارتفاعًا من 716.2 مليار دولار.