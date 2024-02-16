تعافت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية بما يشمل "مايكروسوفت" خلال عام 2023 بعد تراجع الأرباح والمبيعات خاصة في النصف الثاني من 2022، مع إجرائها عمليات إعادة هيكلة مكثفة أدت إلى فقدان آلاف الوظائف.

ومن أجل توضيح ضخامة أرباح تلك الشركات، قسمتها "ستاستيا" إلى نطاق زمني قصير للغاية وهو صافي الدخل في الثانية الواحدة بناءً على حسابات لفترة اثني عشر شهرًا حتى الثلاثين من سبتمبر 2023.

وجاءت صانعة الآيفون في الصدارة من حيث صافي الدخل في الثانية الواحدة الذي بلغ 3074 دولارًا، بناءً على صافي الربح في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى سبتمبر 2023.

أما عن شركة البرمجيات "مايكروسوفت" فبلغ ربحها في الثانية الواحدة 2443 دولارًا، وجاءت بعدها الشركة الأم لـ "جوجل".

تجدر الإشارة هنا إلى أن متوسط دخل الأسرة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 75 ألف دولار في عام 2022، منخفضًا 2.3% على أساس سنوي، حسب بيانات مكتب الإحصاء.

أي إن "آبل" تستطيع خلال أقل من نصف دقيقة فقط تحقيق ما تجنيه الأسرة الأمريكية في المتوسط خلال عام كامل.