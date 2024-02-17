عبدالعزيز الفضلي



دعت جامعة الكويت طلبة المرحلة الثانوية المتميزين لزيارة معرض القبول الجامعي السنوي العاشر والذي سيقام في مجمع الأڤنيوز خلال الفترة من 5 حتى 9 مارس المقبل.



وقالت الجامعة في كتاب وجهته لوكيلة التنمية التربوية والانشطة مريم العنزي وتلقت «الأنباء» نسخة منه إن الهدف من هذا المعرض هو تعريف طلاب المرحلة الثانوية بشروط القبول في جامعة الكويت وكيفية الالتحاق بها والشروط الخاصة بالكليات وطبيعة ومتطلبات الدراسة فيها، راجية اتخاذ ما ترونه مناسبا نحو التعميم على المدارس الثانوية الحكومية لتواجد طلبتها المتميزين وموظفي الإرشاد في الفترة الصباحية ومدى إمكانية توفير حافلات للمدارس للقيام بزيارة المعرض، كما يمكنهم زيارة المعرض في الفترة المسائية مع أولياء أمورهم للاستفادة من المعلومات المقدمة فيه.