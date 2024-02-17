يتمتع الذكاء الاصطناعي بالقدرة على إحداث ثورة في الصناعات التحويلية. تشمل الأمثلة على الإيجابيات المحتملة زيادة الإنتاجية، وانخفاض النفقات، وتحسين الجودة، وانخفاض وقت التوقف عن العمل.

كما يمكن أن يساعد دمج التعلم الآلي وتقنية التعرف على الأنماط في أرض المصنع على تحسين عدة خطوات على طول سلسلة العملية، من الإنتاج إلى مراقبة الجودة والصيانة وغير ذلك الكثير.

ما هو الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع؟

- مع وجود الكثير من البيانات التي يتم إنتاجها يوميًا بواسطة إنترنت الأشياء والمصانع الذكية، فإن للذكاء الاصطناعي العديد من الاستخدامات المحتملة في التصنيع.

- يلجأ المصنعون بشكل متزايد إلى حلول الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي والشبكات العصبية للتعلم العميق لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

- يمكن استخدام العديد من تطبيقات وفوائد الذكاء الاصطناعي في الإنتاج، بما في ذلك التنبؤ الأكثر دقة بالطلب وتقليل نفايات المواد.

- والشاهد هنا أن الذكاء الاصطناعي والتصنيع يسيران جنبًا إلى جنب حيث يجب على البشر والآلات التعاون بشكل وثيق في بيئات التصنيع.

قطاعات الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي تؤثر على التصنيع

الذكاء الاصطناعي هو مصطلح جماعي لقدرات نظام التعلم التي يُنظر إليها على أنها تمثل الذكاء، بما في ذلك التعرف على الصور والفيديو، والنمذجة الإرشادية، والأتمتة الذكية، والمحاكاة المتقدمة، والتحليلات المعقدة، من بين أشياء أخرى كثيرة.

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في تقنيات التصنيع

التعلم الآلي (Machine learning)

استخدام الخوارزميات والبيانات للتعلم الآلي من الأنماط الأساسية دون أن تكون مبرمجة بشكل صريح للقيام بذلك.

التعلم العميق (Deep learning)

مجموعة فرعية من التعلم الآلي تستخدم الشبكات العصبية لتحليل أشياء مثل الصور ومقاطع الفيديو.

الكيانات المستقلة (Autonomous objects)

وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يديرون المهام بأنفسهم، مثل الروبوتات التعاونية أو المركبات المتصلة.

من المتوقع أن ينمو الذكاء الاصطناعي في مجال التصنيع من 1.1 مليار دولار في عام 2020 إلى 16.7 مليار دولار بحلول عام 2026 – وهو معدل نمو سنوي مركب مذهل بنسبة 57 في المائة.

ويعزى النمو بشكل أساسي إلى توافر البيانات الضخمة، وزيادة الأتمتة الصناعية، وتحسين قوة الحوسبة، واستثمارات رأس المال الأكبر.

دور الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعة

منع المشاكل المستقبلية

تساعد حلول الذكاء الاصطناعي الشركات المصنعة في تحديد أسباب الأعطال الفنية وعلاجها وضمان عدم تكرارها.

تغيير الزمن الفعلي للإنتاج

مع استخدام النظم الذكية التي تحدد القدرة الإنتاجية المثلى لكل منشأة، وتقليل زمن العمليات الإنتاجية المختلفة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع مستويات كفاءة الإنتاج إلى حدودها القصوى.

التنبؤ بأسعار المواد الخام

يمكن للبرمجيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتوقع سعر السلع بشكل صحيح أكثر من البشر، كما أنها تتحسن مع مرور الوقت.

ضمان الجودة

باستخدام تقنية رؤية الماكينة، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي اكتشاف الانحرافات لأن غالبية العيوب تكون واضحة.

القضاء على الخطأ البشري

تعمل الروبوتات الصناعية على أتمتة العمليات الرتيبة، والقضاء على الخطأ البشري أو تقليله بشكل كبير، وإعادة تركيز انتباه العمال البشريين على جوانب أكثر ربحية من العمل.

دور الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي

أولًا: إدارة سلاسل التوريد باستخدام الذكاء الاصطناعي

بفضل الذكاء الاصطناعي، يمكن للمصانع إدارة سلاسل التوريد بأكملها بشكل أفضل، بدءًا من التنبؤ بالقدرة الإنتاجية إلى الجرد.

من خلال إنشاء نموذج تنبؤي في الوقت الفعلي لتقييم الموردين ومراقبتهم، قد يتم تنبيه الشركات فور حدوث فشل في سلسلة التوريد.

ثانيًا: المركبات ذاتية القيادة

للمركبات ذاتية القيادة القدرة على أتمتة أرضية المصنع بالكامل، من خطوط التجميع إلى السيور الناقلة. وبالتالي يمكن تحسين عمليات التسليم، وتشغيلها على مدار الساعة، واستكمالها بسرعة أكبر.

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي في إدارة المستودعات

يمكن أتمتة جوانب متعددة من إدارة المستودعات باستخدام الذكاء الاصطناعي. حيث يمكن للمصنعين مراقبة غرف التخزين الخاصة بهم باستمرار وتحسين اللوجستيات بفضل التدفق المستمر للبيانات التي يجمعونها.

أيضًا يمكن خفض تكاليف إدارة المستودع، وزيادة الإنتاجية، وستكون هناك حاجة إلى عدد أقل من الأشخاص للقيام بهذه المهمة إذا تم أتمتة مراقبة الجودة والمخزون. ونتيجة لذلك، يمكن للمصنعين زيادة الإيرادات والأرباح.

رابعًا: إدارة الطلبات

تتطلب إدارة الطلبات المرونة في السوق والطلب، وتوقعات المستهلك، وتحولات استراتيجية التصنيع. لتلخيص ذلك، يمكن للمصانع التي تستخدم الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي أو روبوتات التصنيع:

- الاستفادة من أجهزة استشعار تتبع المخزون لإنشاء طلبات الشراء على الفور.



- التعامل مع تعقيدات العديد من أنواع الطلبات الواردة من قنوات البيع المختلفة.



- تبسيط وتحسين وضوح إدارة الطلبات والمخزون.

خامسًا: الأمن السيبراني

وفقًا للدراسات، تخسر شركات التصنيع معظم الأموال بسبب الهجمات الإلكترونية ومن ثم يمكن أن يتسبب التوقف في خط الإنتاج في حدوث تداعيات كارثية.

بيد أن حماية المنشآت الصناعية والحد من التعرض للهجوم أصبح أسهل باستخدام أنظمة الأمن السيبراني القائمة على الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الكشف عن المخاطر.

في الختام

من الأهمية بمكان دمج الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت ممكن لجني فوائد الذكاء الاصطناعي في التصنيع.

ومع ذلك، يتطلب القيام بذلك استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد والموارد، بالإضافة إلى تحسين مهارات القوى العاملة لديك.