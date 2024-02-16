نفى «مصرف سورية المركزي» المعلومات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن سحبه فئات نقدية من التداول، مشيرا إلى أنه يسحب الأوراق النقدية التالفة فقط ويستعيض عنها بجديدة.

وقال «المصرف» في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك: «نؤكد على صفة التداول القانوني والقوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية سواء النقود من الفئات الصغيرة أم الأوراق النقدية المصدرة أصولا».

وأضاف أنه ينفي «ما يتم تداوله حول سحب بعض الفئات من التداول، حيث يتم سحب أي إصدار من الأوراق النقدية من التداول لأي من الأوراق النقدية أو تبديلها بموجب مرسوم يذاع على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة».

وأشار البيان إلى أن المصرف المركزي «يسحب الأوراق النقدية التالفة من كافة الفئات والاستعاضة عنها بأوراق جديدة من ذات الفئة أو من فئة أخرى حسب حاجات التداول. وعليه يجدر التنويه إلى إمكانية استخدام كافة الفئات النقدية في التعاملات من قبل المواطنين وفي حال عدم قبول أي فئة من الفئات النقدية من قبل أي جهة كانت يمكن تقديم شكوى أصولية إلى مصرف سورية المركزي تتضمن كافة التفاصيل».

وشدد «المركزي» السوري في ختام بيانه على «ضرورة توجه المواطنين إلى فتح الحسابات المصرفية واستخدام القنوات الإلكترونية في عمليات الدفع كونها آمنة وغير محددة بسقف وتسهم في التخفيف من المخاطر ومن الأعباء التشغيلية الكبيرة في حمل النقود ونقلها»، بحسب تعبيره.