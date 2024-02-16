تبنت الاستخبارات التركية الجمعة، مقتل قيادية في حزب «العمال الكردستاني بي كيه كيه» شمالي سورية.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن مصادر أمنية لم تسمها، أن الاستخبارات التركية حيدت فاطمة ساكانا، القيادية في التنظيم.

وأفادت المصادر بأن القيادية كانت متخفية باسم «سورخين روجلات» في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة السورية.

وكانت وحدات حماية المرأة «YPJ» التابعة لقوات سورية الديموقراطية «قسد»، أعلنت قبل ايام أن طائرات مسيرة تركية نفذت هجوما على مركز «فدراسيون» المعني بجرحى الحرب في شمال شرقي سورية في القامشلي يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل القياديتين سورخوين روجهلات وآزادي ديريك.

في المقابل نقلت وكالة هوار الكردية عن وحدات الحماية الكردية أنها نفذت سلسلة من العمليات ضد القوات التركية.

و«وحدات حماية المرأة»، هي وحدات نسائية كردية مسلحة، تتألف من حوالي 24 ألف امرأة، وهي جزء من «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، وترتبط بـ«وحدات حماية الشعب» التي يقودها الرجال، وتتهمها أنقرة بالتبعية لحزب العمال الكردستاني.

دور القياديتين

من جهتها، قالت وكالة «الأناضول» إن ساكانا التحقت بتنظيم «بي كيه كيه» في إيران في عام 2006، وعملت داخل صفوف التنظيم في ولاية شرناق التركية، بين عامي 2010 و2012.

وشاركت ساكانا في هجوم بولاية شرناق، في سبتمبر 2012، أدى إلى مقتل عشرة جنود أتراك بقضاء «بيت الشباب»، حسب الوكالة.

وتنحدر فاطمة من عشيرة «جلاليان» من مدينة ماكو في محافظة أذربيجان الغربية، شمالي إيران، وقدمت إلى سورية في 2014، بحسب «ي بي جي».

وقاتلت مع «قوات حماية المرأة» المدعومة من «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش. وانضمت بطلب منها للعمل في «فدراسيون»، كمسؤولة عن عمل وأنشطة جرحى مقاتلي «قسد» و«YPJ».