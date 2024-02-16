«القهوة» مشروب السوريين المفضل إلى جانب الشاي، ورفيقتهم في الجلسات الصباحية والزيارات الرسمية وغير الرسمية، تتجه للانضمام إلى قائمة السلع التي ارتفعت أو ترتفع أسعارها بشكل مطرد.

وكشف رئيس جمعية البن عمر حمود أن الجمعية تدرس حاليا إصدار تعرفة جديدة وموحدة بما يخص مادة البن وبنسبة أرباح تتضمن أجور العمال والمحال والنقل والتحميص والتعبئة والتغليف والمحروقات.

وأكد حمود أن «البن مادة مطلوبة ومستهلكة وبمتناول الجميع كونها من الأساسيات اليومية، لذلك سيتم توحيد سعرها ويعني ذلك (توحيد السعر) أي نسبة أرباح موحدة لجميع المحال وبالتالي يصبح السعر موحد بكل المحلات والمناطق، مثلا إذا كانت نسبة الأرباح 10% تطبق هذه النسبة على جميع المحلات دون استثناء».

وعن الأسعار، قال حمود لموقع «أثر»: «تبدأ من 100 ألف للكيلو وتتعدى الـ 140 ألفا في بعض المحلات»، لافتا إلى أنه يوجد تفاوت بالأسعار بين منطقة وأخرى، فضمن الأسواق شعبية السعر أقل بينما في أماكن أخرى يصل سعر كيلو البن للضعف وأحيانا حسب طلب الزبون كإضافة الهيل والمسكة.

وفي رصد لأسعار البن في أسواق دمشق فإن البن البرازيلي الأخضر سجل سعر الكيلو منه 80 ألف، أما المحمص فيتجاوز سعره الـ 120 ألف، وهناك بن هندي أخضر بسعر 75 ألف للكيلو والمحمص منه 115 ألف، فيما يتراوح سعر الهيل بين 275 ألف ويصل في بعض المحلات إلى 350 ألف للكيلو» بحسب تقرير موقع «أثر».

وذكر عدد من أصحاب المحلات التي تبيع البن، أن الناس باتت تشتري كميات قليلة، مثلا «أوقية» وربما نص أوقية لعدم قدرتها على الشراء بالكيلو.

وكان رئيس جمعية البن عزا ارتفاع سعر البن لعدة عوامل أهمها أنها تعد مادة مستوردة بكميات قليلة، بالإضافة إلى أجور النقل البحري وارتفاع سعر وقود المواصلات، وبعدها تأتي تكاليف معامل طحن البن من وقود وأجرة يد عاملة ولو كانت قليلة لكن تحتاج تكلفة تناسب الواقع المعيشي، وغيرها من المصاريف.