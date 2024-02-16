أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن توافر 7 مراكز لـ «الايكمو» دعم الحياة خارج الجسم في الكويت يشرف عليها مجموعة من خيرة الأطباء ذوي الخبرة والمكانة العلمية المرموقة.

وقال وزير الصحة في كلمة خلال حفل افتتاح مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا العاشر والذي تستضيفه الكويت لأول مرة ان الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم المقومات الأساسية في بناء المجتمعات وجوهر عملية التنمية المستدامة، مؤكدا ان هذا الاستثمار في مقدمة أولويات صناع القرار في الوزارة.

ولفت العوضي إلى انه تم التركيز من خلال استراتيجية الوزارة على عملية التدريب المحلي وتأهيل المدربين من خلال التعاون مع المراكز العالمية والتي تم من خلال هذا التعاون إنشاء المراكز والدورات المحلية المعتمدة من منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الايلسو) التي تعمل بشكل مستقل منذ سنوات.

وأشار إلى أنها قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 300 عضو من أعضاء فريق (الايكمو) المتعدد التخصصات، لافتا إلى ان هذا التدريب المكثف الذي نتج عنه التوسع في خدمة دعم الحياة خارج الجسم في الكويت.

وقال ان المؤتمر يشهد تقديم 120 موضوعا علميا من قبل 70 محاضرا من مختلف دول العالم ويتضمن تقديم ونشر 60 ورقة علمية تم اختيارها بدقة فضلا عن تقديم سبع ورش عمل لتطوير مهارات وخبرات أكثر من 140 عضوا من أعضاء فريق (الايكمو) من كل دول العالم.

من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة د.هدى الفودري ان انعقاد المؤتمر في الكويت دليل على ثقة اللجنة الموجهة لمنظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا في القطاع الصحي في الكويت وبالأخص المستوى العالي الذي تم الوصول اليه ممثلا بمركز دعم الحياة او مراكز (الايكمو) في وزارة الصحة.

ولفتت الفودري إلى ان مركز (الايكمو) في مستشفى العدان حصل على جائزة للتميز الذهبي من منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الأيلسو) في عام 2020 كأول مركز يحصل على هذه الجائزة في الكويت ومؤخرا حصل مركز (الايكمو) في مستشفيي الأميري وجابر على الجائزة نفسها.

وأشارت إلى حصول مركز تدريب (الايكمو) في مستشفى العدان على الاعتماد من منظمة (الايلسو) عام 2022 ما يدل على جودة التدريب الطبي المقدمة في المركز الذي قام بتأهيل أكثر من 300 طبيب وممرض وفني على مدار 4 سنوات ليكونوا جزءا من فريق دعم الحياة الذي يقدم الخدمة للمرضى.

وأكدت أن الكويت حاضنة لجميع الجنسيات وهي بلد الإنسانية، حيث تقدم خدمة دعم الحياة لجميع المرضى من غير تفرقة وبالمجان، كما توفر فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات للطواقم الطبية من جميع الجنسيات.