هادي العنزي

انتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجهراء حتى انطلاق الجولة الـ 16 للدوري الممتاز لكرة القدم، ليسجل أول انتصار له في المسابقة على حساب نظيره الشباب، وبخماسية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب ستاد ثامر بنادي السالمية، ليرفع "الجهراوية" رصيدهم إلى 5 نقاط في المركز العاشر والأخير، فيما بقي الشباب على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.

سيطر الجهراء على مجريات الشوط الأول، لعبا ونتيجة، وصال وجال في الملعب، منذ الدقائق الأولى، وشكل خطورة دائمة ومتتالية على مرمى سعد العنزي، بدأت من بيدرو الذي سدد (8)، وأتبعها عبدالعزيز أسعد بفرصة ثانية (11)، وتدخل مامي ساهر برأسه، فأرسل الكرة إلى مرمى فريقه، ليردها القائم الأيمن للشباب (16)، ويسدد أسعد مرة أخرى فيصدها الحارس (31)، لكن تلك الفرص الكثيرة للجهراء التي ضلت طريقها للشباب، لم يدم حالها كثيرا، فجاءت الدقيقة (40) حتى تعلن عن أفضلية الجهراء ليس لعبا فقط، وإنما بالنتيجة المستحقة، بعد هدف سجله عبدالعزيز أسعد، ولم يكتف "الجهراوية" بهدف السبق، فعاجلوا الشباب بهدف ثان بواسطة أنس الشبلي (42) من خطأ تقديري للحارس العنزي، ليخرجوا متقدمين بهدفين دون رد.

سعى الشباب إلى تقليص الفارق مع انطلاق الشوط الثاني، لكن الجهراء حافظ على تماسكه، وواصل مبادراته الهجومية، رد القائم الأيمن لمرمى الشباب فرصة الهدف الثالث (55)، وبعده بدقائق احتسب الحكم داود العبدالله ركلة جزاء صحيحة للجهراء ليترجمها البرازيلي رودريغو إلى هدف ثالث (61)، ولم يخرج نجم المباراة الأول بيدرو دونما وضع بصمته في شباك الشباب، لينطلق منفردا بسعد العنزي، ويسجل هدف فريقه الرابع (78)، وأكمل سلمان الظفيري خماسية الجهراء (90)، ليخرج "الجهراوية" بفوز معنوي كبير.

أدار اللقاء داود العبدالله، وأنذر حارس الجهراء نايف العازمي، وتمكن من قيادة المباراة إلى بر الأمان بمهارة عالية، وبالتعاون مع حكام تقنية الفيديو المساعد (VAR).