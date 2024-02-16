انطلقت الجمعة أعمال الدورة الـ60 من (مؤتمر ميونيخ للأمن) الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم ويشارك فيه في هذا العام أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة ووزير دفاع وخارجية ومنظمات المجتمع المدني.

وافتتح رئيس المؤتمر كريستوف هويتسغن المؤتمر الذي يعقد بمدينة (ميونيخ) جنوبي ألمانيا ويناقش على مدى 3 أيام قضايا أمنية متنوعة أبرزها الحرب الأوكرانية ـ الروسية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما يتناول المؤتمر عددا من القضايا الأمنية الدولية الأخرى ومنها الأزمات في القرن الأفريقي وآليات تعزيز دور القانون الدولي في النزاعات والتحديات الأمنية التي تفرضها التغيرات البيئية والأمن الغذائي والهجرة والتحديات والفرص التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.

ووفق برنامج المؤتمر فإن قائمة أبرز الحاضرين في المؤتمر تتضمن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونائب الرئيس الأميركي كاميلا هاريس إضافة إلى عشرات المسؤولين الدوليين.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر،التقى وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن نظيره الصيني وانغ يي، وفق ما افادت وكالة فرانس برس.

ويأتي هذا اللقاء في اطار الجهود التي تبذلها بكين وواشنطن بهدف اضفاء الاستقرار على علاقة متوترة بين البلدين، استكمالا لقمة بين الرئيسين الاميركي والصيني عقدت في نوفمبر الفائت في كاليفورنيا.

ولم يدل الوزيران بأي تصريح للصحافيين، علما انهما تحدثا هاتفيا للمرة الاخيرة في ديسمبر2023.

وقبل لقائه نظيره الصيني، اجتمع بلينكن ايضا في ميونيخ بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايكشنكار، مشيدا بـ"شراكة استثنائية تعززت منذ بضعة اعوام".