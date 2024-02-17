ناقش آخر نتائج الأبحاث فيما يخص التمارين المناسبة لمرضى السكري

نظم معهد دسمان للسكري، الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المؤتمر الخليجي للتغذية والنشاط البدني لمناقشة أحدث التوصيات ونتائج الأبحاث والدراسات العالمية حول التوجهات التغذوية والتمارين الرياضية ما كان له الأثر الكبير على التحكم بشكل أفضل بمرض السكري.



وألقى رئيس مجلس أمناء معهد دسمان للسكري د.هلال الساير كلمة الافتتاح، رحب من خلالها بالحضور.



وقال المعهد في بيان صحافي إن المؤتمر الذي عقد في مقر معهد دسمان للسكري حاضر فيه نخبة من أخصائيي التغذية المختصين والباحثين في مجال السكري والتغذية والرياضة من عدة دول من بينها المملكة المتحدة.



وأضاف أن المؤتمر استضاف عددا من الأطباء المشاركين من دول الخليج لتبادل الخبرات في هذا المجال، وقد لاقى هذا المؤتمر نجاحا لافتا واستقطب شريحة كبيرة من المختصين في الرعاية الصحية من الأطباء والباحثين والمختصين في مجال التغذية والنشاط البدني والعديد غيرهم.



وشدد المعهد على أهمية هذا المؤتمر الذي تطرق إلى عدة مواضيع ذات صلة، لافتا إلى أنه تمت مناقشة آخر نتائج الأبحاث والدراسات والتوصيات فيما يخص التمارين الرياضية والأنظمة والمكملات الغذائية والتمارين المناسبة لمرضى السكري وتأثير البروتين والدهون والكربوهيدرات على جودة التمرين والعديد غيرها من الجلسات التفاعلية والمواضيع الحيوية. وأشار إلى أهمية هذه المواضيع نظرا لانتشارها بين أفراد المجتمع بكثرة في السنوات الأخيرة.



وأشار المعهد في بيانه إلى أنه تم التحضير لهذا المؤتمر الذي ترأسته د.إباء العزيري، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في المعهد، بالتنسيق مع د.عبدالنبي العطار لاستكمال مسيرة مؤتمرات التغذية التي أقيمت على مدار 6 سنوات سابقة بشكل دوري وتم اختيار معهد دسمان للسكري هذه السنة ليحتضن المؤتمر الخليجي الأول في خطوة من شأنها وضع الكويت على خارطة البحث التغذوي ولكي يكون هناك انتشار على مستوى الخليج.



وذكر أنه تم اعتماد المؤتمر بنقاط التعليم الطبي المستمر، ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي يتم اعتماده من جمعيات السكري الخليجية وبحضور ممثلين عنها.